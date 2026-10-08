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08 октября, 14:27

Транспорт

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Фото: MAX/"Международный аэропорт Внуково"

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве добавили, что меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Кроме того, они приняты, чтобы обеспечить безопасность полетов.

В расписании рейсов возможны корректировки. Уточнить информацию можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что во Внуково фиксируются задержки на прилет и вылет рейсов. Семь бортов отправились на запасные аэродромы для дозаправки, из них два судна уже прилетели во Внуково.

Авиакомпания "Победа", в свою очередь, указала, что расписание полетов будет скорректировано. Все службы авиакомпании в настоящее время работают в усиленном режиме.

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