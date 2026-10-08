Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Задержки на прилет и вылет рейсов фиксируются в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В авиагавани объяснили, что задержки связаны с ограничениями на использование воздушного пространства в нескольких регионах. По этой причине 7 самолетов отправились на запасные аэродромы для дозаправки, из них два судна уже прилетели во Внуково.

Пассажиров попросили проверять статус рейса перед поездкой в аэропорт, а также следить за информацией, поступающей от авиакомпаний.

Авиакомпания "Победа" уже сообщила о вынужденной корректировке расписания полетов на фоне временных ограничений в российских аэропортах. Перевозчик напомнил о сервисе, который позволит вернуть или обменять билет, в том числе по невозвратным тарифам. Все службы авиакомпании в настоящее время работают в усиленном режиме.

По данным Росавиации, временные ограничения на полеты введены в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Орска, Самары, Ульяновска и Уфы. Ночью данные меры вводились в аэропортах Нижнего Новгорода, Пензы, Саратова, Калуги, Тамбова, Краснодара и других городах РФ.

