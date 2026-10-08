Аэропорт Домодедово стал принимать и отправлять рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Причиной стали временные ограничения, которые были введены на использование воздушного пространства рядом с аэропортом. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов самолетов.

В связи с этим не исключены корректировки в расписании рейсов. Пассажирам порекомендовали заранее проверять статус своего рейса. Уточнить его можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры также были введены в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. По этой же причине в расписании рейсов не исключили корректировки.

