Mash: пассажиры задержанного рейса устроили бунт в аэропорту Волгограда

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В Волгограде пассажиры перекрыли двери зоны досмотра в аэропорту. Так они выразили протест против задержки вылета на двое суток, сообщил телеграм-канал Mash.

Происшествие сняли на видео очевидцы. Один из пассажиров другого рейса заявил, что они не могут попасть на свой самолет, так как люди "взбунтовались".

Из-за инцидента остальные пассажиры не могли пройти к своим самолетам. Некоторые начали опаздывать на вылет. На место прибыл сотрудник полиции, и дверь удалось открыть.

Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила чат-бот в мессенджере MAX для бронирования и покупки билетов. Пользователям доступны авиабилеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме того, в чат-боте есть возможность оформить дополнительный багаж, забронировать место для перевозки питомца и переоформить билет.

