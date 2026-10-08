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08 октября, 19:02

Транспорт

Службы столичных аэропортов перешли на усиленный режим работы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропортовые службы в столичном авиаузле работают в усиленном режиме на фоне ранее вводимых ограничений. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Подчеркивается, что работа гражданской авиации находится на особом контроле Минтранса и Росавиации. В настоящее время аэропорт Жуковский работает по согласованию с соответствующими органами. Авиагавани Внуково, Домодедово и Шереметьево открыты на прием и выпуск воздушных судов.

Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, подчеркнули в ведомстве. Обстановка в терминалах спокойная, авиакомпании корректируют свое расписание.

В аэропортах работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, а также бесплатные комнаты матери и ребенка. Температурный и санитарный режимы находятся в установленных нормативах. Усилены справочно-информационные службы и кол-центры аэропортов.

В ведомстве подчеркнули, что при задержке рейсов авиакомпании обязаны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил. Они регламентируют, в частности, предоставление напитков и питания, а также организацию размещения пассажиров в гостиницах.

На фоне продолжительных ограничений в ряде российских аэропортов авиакомпания "Победа" сообщала о вынужденной корректировке расписания полетов. Перевозчик напомнил о сервисе, который позволит вернуть или обменять билет, в том числе по невозвратным тарифам.

В столичных аэропортах ввели временные ограничения на полеты

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