09 октября, 07:01Транспорт
Ограничения на полеты отменены во всех столичных аэропортах
Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В настоящий момент аэропорты восстанавливают график полетов и возвращаются к штатному режиму работы.
Ограничения на полеты вводились в указанных аэропортах в ночь на 9 октября. В Росавиации отметили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Из-за ограничений три самолета, следовавших из Турции во Внуково, были вынуждены повернуть обратно. В частности, два борта, вылетевших из Антальи, развернулись в воздушном пространстве Польши и взяли курс на Стамбул, где запланирована временная посадка.
Всего на запасные аэродромы ушли как минимум 15 воздушных судов, следовавших этой ночью в столичный аэропорт Внуково.
Эксперт рассказал о праве пассажиров на вынужденный возврат при задержке рейса