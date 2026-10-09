Ограничения на полеты отменены во всех столичных аэропортах

Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент аэропорты восстанавливают график полетов и возвращаются к штатному режиму работы.

Ограничения на полеты вводились в указанных аэропортах в ночь на 9 октября. В Росавиации отметили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Из-за ограничений три самолета, следовавших из Турции во Внуково, были вынуждены повернуть обратно. В частности, два борта, вылетевших из Антальи, развернулись в воздушном пространстве Польши и взяли курс на Стамбул, где запланирована временная посадка.

Всего на запасные аэродромы ушли как минимум 15 воздушных судов, следовавших этой ночью в столичный аэропорт Внуково.