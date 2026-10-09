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09 октября, 11:19

Транспорт

Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию

Фото: 123RF/serjio74

Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Актуальный статус полета можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее прокуратура организовала надзорные мероприятия из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах московского авиаузла. Цель – обеспечить права пассажиров воздушного транспорта и оказание им соответствующих услуг.

Ограничения на полеты вводились в ночь на 9 октября в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. В связи с этим три самолета, которые следовали из Турции во Внуково, повернули обратно. Всего на запасные аэродромы ушли не менее 15 воздушных судов.

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