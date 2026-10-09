09 октября, 08:53Транспорт
Прокуратура взяла под надзор ситуацию с ограничениями в работе аэропортов Москвы
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах столичного авиаузла, сообщили в пресс-службе ведомства.
Столичной прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте ведомство поручило вести мониторинг ситуации. Цель – обеспечить права пассажиров воздушного транспорта и оказание им соответствующих услуг.
Пассажир, права которого нарушены, может обратиться по телефону +7 (999) 663-38-09 к дежурному прокурору Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
Ограничения на полеты вводились в ночь на 9 октября в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Росавиация сообщила, что эти меры были необходимы для безопасности полетов.
Из-за ограничений обратно повернули три самолета, которые следовали из Турции во Внуково. В частности, два борта, вылетевших из Антальи, развернулись в воздушном пространстве Польши и направились в Стамбул, где планировалась временная посадка.
Всего на запасные аэродромы ушли не менее 15 воздушных судов, следовавших этой ночью в столичный аэропорт Внуково. Позднее ограничения в московских аэропортах отменили.