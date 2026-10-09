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09 октября, 08:00

Происшествия

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Сухум – Москва

Фото: телеграм-канал Mash

Уральская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия из-за задержки рейса авиакомпании "Уральские авиалинии", который должен был отправиться из Сухума в Москву. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Поводом для надзорных мероприятий послужила опубликованная в СМИ информация о длительной задержке авиарейса", – сказано в сообщении.

Свердловская транспортная прокуратура со своей стороны также начала надзорные мероприятия. Они касаются соблюдения прав пассажиров. Устранение причин задержки вылета взято на контроль.

Ранее в Волгограде пассажиры перекрыли двери зоны досмотра в аэропорту. Так они выразили протест в связи с задержкой вылета на двое суток.

Из-за инцидента остальные пассажиры не могли пройти к своим самолетам. Некоторые начали опаздывать на вылет. Однако, когда на место прибыл сотрудник полиции, дверь удалось открыть.

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