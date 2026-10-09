"Мосбилет" пригласил узнать историю здания мэрии Москвы на Тверской улице

Фото: пресс-служба управления культурных и деловых пространств

Сервис "Мосбилет" открыл запись на экскурсии в здание мэрии Москвы на Тверской улице, передает портал мэра и правительства столицы.



Усадьбу на Тверской улице, дом 13, построили в 1782 году для московского генерал-губернатора графа Захара Чернышева. Проект выполнил архитектор Матвей Казаков. До 1917 года особняк был резиденцией московских генерал-губернаторов, затем в нем заседал Московский городской совет, а сейчас работает правительство Москвы.

За столетия дом не раз перестраивали. Изначально трехэтажный, сейчас он насчитывает восемь этажей. Самая заметная перестройка пришлась на 1890-е годы: при великом князе Сергее Александровиче архитектор Николай Султанов провел в здание электричество и телефон, обустроил паровое отопление и обновил интерьеры. В советские годы началась надстройка этажей.

16 сентября 1939 года особняк, где тогда заседал Московский совет рабочих депутатов, передвинули почти на 14 метров за 40 минут. Это понадобилось при расширении Тверской улицы, которая тогда называлась улицей Горького.

"Это мировой рекорд, который не превзошли по сей день", – отметил историк и исследователь дома генерал-губернатора Александр Спивак.

Чтобы сдвинуть дом, в фундаменте пропилили отверстия для направляющих рельсов, укрепили конструкции стяжками и отодвинули здание домкратами. Часть металлических деталей до сих пор вмонтирована в стены.

В подвальных комнатах, которые десятилетиями использовали как технические помещения, открыт музей. На кирпичах сохранились клейма заводов Российской империи, а в кладке видны блоки известняка от разобранной крепости Белого города. По словам Спивака, когда возводили здание нынешней мэрии, одновременно разбирали и это древнее оборонительное укрепление.

В музейной экспозиции аватар Музы истории Клио в восьмиминутном анимационном ролике рассказывает о восьми веках истории Москвы. В соседнем зале представлены сведения о градоначальниках. Из более чем 120 руководителей, сменявших друг друга с 1709 года, самыми значимыми в истории города названы 11.

Участники экскурсии также увидят парадную галерею, соединяющую два крыла особняка, портреты градоначальников XX века и Мраморный зал, где проводят торжественные городские приемы. Ближайшие даты программы "Дом генерал-губернатора, Моссовет, Мэрия" – 10 и 11 октября.

Ранее сервис "Мосбилет" подготовил маршрут выходного дня по ВДНХ и ее окрестностям. В программу вошли Дом-музей С. П. Королева, "Москвариум", "Биокластер", музей "Слово" и Киностудия Горького. В воскресенье, 11 октября, в павильоне № 31 на ВДНХ пройдет лекция-экскурсия "Космическая палеонтология: где искать следы жизни за пределами Земли".

