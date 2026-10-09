Сервис "Мосбилет" предложил маршрут выходного дня по ВДНХ и окрестностям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Мосбилет" подготовил маршрут выходного дня по ВДНХ и ее окрестностям. В программу вошли Дом-музей С. П. Королева, "Москвариум", "Биокластер", музей "Слово" и Киностудия Горького, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В Мемориальном доме-музее Королева собраны около 19 тысяч предметов: письма, документы, фотографии и личные вещи основоположника практической космонавтики. Экспозиция сохраняет атмосферу жизни ученого и показывает путь отечественной космонавтики его глазами.

Кроме того, в "Москвариуме" посетителям предлагают заглянуть в тематическое игровое пространство "Капибарабууум", посвященное капибарам. Оно разделено на семь залов с интерактивными зонами, рассчитанными на любой возраст.

"Биокластер" Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева представил две выставки. В павильоне № 28 "Пчеловодство" открыта экспозиция "Жужжащий мир", которая знакомит с миром насекомых с помощью мультимедийных стендов. В павильоне № 31 "Геология" работает выставка "12 признаков живого", где представлены скелеты, чучела, гнезда животных, минералы и объекты современного искусства.

В воскресенье, 11 октября, в павильоне № 31 пройдет лекция-экскурсия "Космическая палеонтология: где искать следы жизни за пределами Земли". Участникам расскажут, как ученые исследуют древнейшие свидетельства жизни на планете и ищут похожие сценарии в Солнечной системе.

Музей славянской письменности "Слово" посвящен прошлому, настоящему и будущему кириллицы. На обзорной экскурсии можно увидеть древние граффити, берестяные грамоты и класс земской школы.

В 15–20 минутах от ВДНХ находится Киностудия Горького, где подготовили экскурсию "Путешествие в мир кино". Гости увидят съемочную технику прошлых лет и костюмы из фильмов-сказок "Морозко", "Королевство кривых зеркал", "Финист – ясный сокол" и "После дождичка в четверг".

Ранее "Мосбилет" предложил узнать археологические тайны музея-заповедника "Коломенское". Археологические коллекции музея охватывают период от раннего железного века до начала XX века. Особую ценность представляют массовые материалы – черепки от горшков, обломки посуды и другие фрагменты бытовых предметов. Они помогают датировать более интересные находки и воссоздать хозяйственный уклад.

