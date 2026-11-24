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Способа, который со 100% надежностью излечил бы человека от тяги к спиртному, нет. Об этом в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" сказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, многие люди, хорошо понимающие, насколько вреден алкоголь, все равно не могут от него отказаться. Врач привел и пример из собственной семьи: от спиртного страдал его родной дядя.

"Умнейший мужик. Пил. Только забросил пить – через месяц разбился на машине", – рассказал Мясников.

Ранее сообщалось, что потребление алкоголя в России снизилось до 7,47 литра на душу населения за последние 12 месяцев. В сентябре показатель достиг минимального уровня с 1996 года. В Москве потребление оказалось еще ниже. В среднем на одного жителя столицы за последние 12 месяцев пришлось 4,39 литра алкоголя.