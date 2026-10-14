Россияне сократили потребление алкоголя до 7,47 литра в год

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Потребление алкоголя в России снизилось до 7,47 литра на душу населения за последние 12 месяцев. В сентябре показатель достиг минимального уровня с 1996 года, пишет РИА Новости.

С начала 2026 года россияне сократили потребление спиртного на 0,59 литра в пересчете на чистый алкоголь.

В Москве потребление оказалось еще ниже. В среднем на одного жителя столицы за последние 12 месяцев пришлось 4,39 литра алкоголя.

Регулярное и чрезмерное употребление алкоголя способствует набору веса и развитию ожирения. Ранее врач Наталья Мокрышева предупредила, что избыточный вес повышает риск развития как минимум 13 видов рака.