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06 октября, 17:05

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Академик РАН Мокрышева: минимум 13 видов рака связаны с ожирением

Академик заявила, что минимум 13 видов рака связаны с ожирением

Фото: depositphotos/tomwang

Избыточный вес и ожирение увеличивают риск развития как минимум 13 видов рака. Об этом заявила директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева, передает РИА Новости.

"Уже доказано совершенно точно, что ожирение повышает риск развития онкопатологий. 13 типов рака, как минимум, уже ассоциировано напрямую с повышением риска на фоне избыточного веса и ожирения", – сказала она на пресс-конференции в Москве.

По словам Мокрышевой, проблема ожирения вышла за пределы медицинского сообщества и не является косметической.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что алкоголь увеличивает риск появления онкологии на 3–5%, а ожирение – на 30%.

Он уточнил, что профилактика и ранняя диагностика являются ключевыми обстоятельствами, при которых выстраивается концепция по снижению смертности и заболеваемости. В России есть комплексные программы по снижению алкоголизации населения и профилактики ожирения, добавил министр.

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