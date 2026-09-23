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23 сентября, 13:01

Общество

В Минздраве заявили, что отказ от курения после выявления рака снижает риск смерти до 55%

Фото: depositphotos/pressmaster

Отказ от курения после постановки онкологического диагноза снижает риск смерти до 55%, передает ТАСС слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

В своей презентации на I Всероссийском конгрессе с международным участием "Питание – путь к здоровью нации" Мурашко поделился, что отказ пациента от курения после того, как ему диагностировали онкологию, может не только снизить риск смерти, но и уменьшить вероятность прогрессирования рака.

По словам министра, пациенты, бросившие курить, живут в среднем на два года дольше без прогрессирования болезни.

Ранее Мурашко назвал курение и алкоголь основными факторами риска неинфекционных заболеваний. К другим факторам он также отнес недостаточную физическую активность, нездоровое питание и загрязнение воздуха.

Министр добавил, что спровоцировать заболевания могут и повышенное артериальное давление, избыточная масса тела, ожирение, а также повышенная глюкоза крови и нарушения липидного обмена.

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