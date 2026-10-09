Свыше 550 фасадов жилых домов обновили в Москве в 2026 году

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве завершили капитальный ремонт более 550 фасадов жилых зданий из свыше 600, запланированных на 2026 год. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в МАХ.

При восстановлении фасадов специалисты применяют разные технологии в зависимости от материала отделки. Кирпичные стены обрабатывают гидрофобизирующими составами, которые защищают кладку от воздействия влаги и температурных перепадов.

На панельных домах с окрашенными фасадами сначала выравнивают геометрию панелей, затем герметизируют межпанельные швы. После этого поверхность грунтуют и наносят два слоя краски.

Для зданий, облицованных мелкой керамической плиткой, используют полимерцементную смесь с армирующими сетками. Испытания показали, что восстановленное таким способом покрытие может служить не менее 30 лет.

Все применяемые при ремонте фасадов краски обладают высокой паропроницаемостью. Это помогает стенам противостоять воздействию влаги и позволяет надолго сохранить первоначальный цвет.

"Обновление фасада – один из важных видов работ в рамках капремонта, ведь он не только базовая составляющая внешнего вида дома, но и неотъемлемая часть теплового контура", – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В Западном административном округе столицы до конца 2026 года планируют капитально отремонтировать 179 жилых домов. В рамках региональной программы специалисты обновляют инженерные системы, кровли, фасады и входные группы, подбирая цветовые решения с учетом архитектуры районов. Среди объектов – дом 1937 года постройки в Багратионовском проезде, здание на Филевском бульваре 1982 года и 25-этажный дом на Давыдковской улице, построенный в 1984 году.