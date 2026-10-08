Биолог Глазков: змеи активны до температуры на улице в плюс 1 градус

Гадюка укусила мужчину в лесу под Сергиевым Посадом, рассказали в местной больнице. Помимо сильного отека и озноба, пациент неоднократно терял сознание по пути в медучреждение. Где можно встретить змей в столичном регионе и как максимально обезопасить себя, разбиралась Москва 24.

Тяжелые осложнения

Мужчину с тяжелой реакцией на укус гадюки доставили в Сергиево-Посадскую больницу, сообщили в медучреждении 7 октября. По словам врачей, к моменту госпитализации нога пациента сильно отекла, его знобило, а по дороге он несколько раз терял сознание.

Родственники привезли пострадавшего примерно через полчаса после происшествия, которое случилось в лесу. Мужчину немедленно поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Как рассказал врач – анестезиолог-реаниматолог больницы Михаил Голованов, пациенту назначили комплексное лечение, включавшее антибиотикотерапию, антигистаминные, инфузионные, противоядные и десенсибилизирующие препараты.





Михаил Голованов врач – анестезиолог-реаниматолог Сергиево-Посадской больницы Также мы провели телемедицинскую консультацию с центром токсикологии Пушкинской больницы и согласовали назначенное лечение и введение сыворотки против яда гадюки.

Укушенную конечность дополнительно обездвижили гипсом. Принятые меры помогли улучшить состояние пациента: отек спал, а боль удалось купировать. Мужчину уже выписали в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение, рассказали в больнице.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов предупредил, что из-за аномально теплой погоды гадюки в средней полосе России уйдут на зимовку на одну-две недели позже обычного. По его словам, встречи со змеями в этой части страны возможны вплоть до конца октября – начала ноября.

Провоцирует человек?

В Москве и области встречается только одна ядовитая змея – гадюка обыкновенная, которая занесена в Красную книгу столицы, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

"Но это не смертельно ядовитый вид, и летальные случаи крайне редки. Согласно советской статистике, умирает 1 человек на 10 тысяч укушенных. Как правило, это аллергик: опасность в том, что яд может привести к отеку Квинке, человек задохнется. Однако с такой же вероятностью можно умереть и от укуса пчелы или осы", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Глазков предупредил, что змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса.

"Более того, сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать, поэтому весной, как только пригреет солнце и температура будет плюс 10–12 градусов, начинают появляться новости об их скоплении в области, да и в Москве", – пояснил зоолог.





Павел Глазков кандидат биологических наук Гадюки хладнокровные, им нужно периодически прогревать себя на солнце. Как правило, они встречаются вдоль заболоченных территорий, куда выползают в поисках лягушек. Также эти змеи предпочитают сосняки, потому что сосны обычно растут на песчаной почве, которые комфортны для пресмыкающихся. Высокую траву они не очень любят, так как им нужны прямые солнечные лучи.

На сегодняшний день трава уже пожухла, поэтому гадюки стали заметнее. Сталкиваются с ними в основном грибники и любители собирать ягоды, добавил эксперт.

"Самой змее яд нужен для обездвиживания жертвы и частичного переваривания пищи. При этом гадюка не агрессивна: не будет такого, что человек идет по лесу, а змея приползла и накинулась. Все укусы происходят, когда человек либо зачем-то берет ее в руки, либо наступает на нее", – отметил биолог.

Чтобы максимально обезопасить себя при походе в лес, эксперт порекомендовал надевать хотя бы короткие сапоги.

"Змея небольшая, длиной максимум 70 сантиметров, и она кусает не выше щиколотки. У гадюки небольшие зубы, она не прокусывает резину, кожаную обувь. Если человек в кроссовках, может быть опасно", – пояснил он.

Если змея укусила, прежде всего, необходимо сразу снять кольца и браслеты: при появлении отека украшения пережимают конечность и лишь ухудшают состояние. По словам эксперта, особенно серьезную угрозу укус представляет для детей до пяти лет – из-за малой массы тела реакция может закончиться летальным исходом, а наибольший риск – у ребенка с аллергией.

При укусе важно немедленно обратиться в медучреждение – желательно в течение двух часов после случившегося, заключил Глазков.

"Возможно поражение почек"

Заслуженный врач Российской Федерации Андрей Осипов рассказал Москве 24, что после укуса гадюки могут возникнуть осложнения в месте поражения: боль, жжение, покраснение, нарастающий отек, который рискует сильно распространиться. Также возникают кровотечения и поражение ближайших участков кожи и лимфоузлов.

"При этом укус гадюки обычно сочетается с общими проявлениями – интоксикацией организма, изменением артериального давления, учащенным сердцебиением, нарушением дыхания", – отметил он.

Кроме того, может возникнуть ангионевротический отек и анафилактический шок, вплоть до поражения нервной системы и изменения зрения.

"Если вовремя не принять дезинтоксикационные меры, то есть не ввести быстро в медицинской организации противогадючную сыворотку и не провести интенсивную терапию, возможно поражение почек, острая почечная недостаточность и неблагоприятный исход", – добавил специалист.





Андрей Осипов заслуженный врач Российской Федерации Самый опасный укус – в открытые части тела, это кисти и лицо, где кожа наиболее тонкая, обильно кровоснабжающиеся органы, поэтому яд быстро проникает. Но обычно гадюка все-таки кусает нижние конечности.

При этом, по словам врача, популярная рекомендация брать в лес антигистаминный препарат на случай укуса змеи несостоятельна: сам по себе он не спасает, а лишь входит в комплексное лечение. Такое средство снимает аллергические проявления, но пострадавшему все равно нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, заключил Осипов.

