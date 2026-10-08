Биолог Глазков: змеи активны до температуры на улице в плюс 1 градус

Гадюка укусила мужчину в лесу под Сергиевым Посадом, рассказали в местной больнице. Помимо сильного отека и озноба, пациент неоднократно терял сознание по пути в медучреждение. Где можно встретить змей в столичном регионе и как максимально обезопасить себя, разбиралась Москва 24.
Тяжелые осложнения
Мужчину с тяжелой реакцией на укус гадюки доставили в Сергиево-Посадскую больницу, сообщили в медучреждении 7 октября. По словам врачей, к моменту госпитализации нога пациента сильно отекла, его знобило, а по дороге он несколько раз терял сознание.
Родственники привезли пострадавшего примерно через полчаса после происшествия, которое случилось в лесу. Мужчину немедленно поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии.
Как рассказал врач – анестезиолог-реаниматолог больницы Михаил Голованов, пациенту назначили комплексное лечение, включавшее антибиотикотерапию, антигистаминные, инфузионные, противоядные и десенсибилизирующие препараты.
Укушенную конечность дополнительно обездвижили гипсом. Принятые меры помогли улучшить состояние пациента: отек спал, а боль удалось купировать. Мужчину уже выписали в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение, рассказали в больнице.
Ранее биолог Дмитрий Сафонов предупредил, что из-за аномально теплой погоды гадюки в средней полосе России уйдут на зимовку на одну-две недели позже обычного. По его словам, встречи со змеями в этой части страны возможны вплоть до конца октября – начала ноября.
Провоцирует человек?
В Москве и области встречается только одна ядовитая змея – гадюка обыкновенная, которая занесена в Красную книгу столицы, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.
"Но это не смертельно ядовитый вид, и летальные случаи крайне редки. Согласно советской статистике, умирает 1 человек на 10 тысяч укушенных. Как правило, это аллергик: опасность в том, что яд может привести к отеку Квинке, человек задохнется. Однако с такой же вероятностью можно умереть и от укуса пчелы или осы", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.
Глазков предупредил, что змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса.
"Более того, сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать, поэтому весной, как только пригреет солнце и температура будет плюс 10–12 градусов, начинают появляться новости об их скоплении в области, да и в Москве", – пояснил зоолог.
На сегодняшний день трава уже пожухла, поэтому гадюки стали заметнее. Сталкиваются с ними в основном грибники и любители собирать ягоды, добавил эксперт.
"Самой змее яд нужен для обездвиживания жертвы и частичного переваривания пищи. При этом гадюка не агрессивна: не будет такого, что человек идет по лесу, а змея приползла и накинулась. Все укусы происходят, когда человек либо зачем-то берет ее в руки, либо наступает на нее", – отметил биолог.
Чтобы максимально обезопасить себя при походе в лес, эксперт порекомендовал надевать хотя бы короткие сапоги.
"Змея небольшая, длиной максимум 70 сантиметров, и она кусает не выше щиколотки. У гадюки небольшие зубы, она не прокусывает резину, кожаную обувь. Если человек в кроссовках, может быть опасно", – пояснил он.
Если змея укусила, прежде всего, необходимо сразу снять кольца и браслеты: при появлении отека украшения пережимают конечность и лишь ухудшают состояние. По словам эксперта, особенно серьезную угрозу укус представляет для детей до пяти лет – из-за малой массы тела реакция может закончиться летальным исходом, а наибольший риск – у ребенка с аллергией.
При укусе важно немедленно обратиться в медучреждение – желательно в течение двух часов после случившегося, заключил Глазков.
"Возможно поражение почек"
Заслуженный врач Российской Федерации Андрей Осипов рассказал Москве 24, что после укуса гадюки могут возникнуть осложнения в месте поражения: боль, жжение, покраснение, нарастающий отек, который рискует сильно распространиться. Также возникают кровотечения и поражение ближайших участков кожи и лимфоузлов.
"При этом укус гадюки обычно сочетается с общими проявлениями – интоксикацией организма, изменением артериального давления, учащенным сердцебиением, нарушением дыхания", – отметил он.
Кроме того, может возникнуть ангионевротический отек и анафилактический шок, вплоть до поражения нервной системы и изменения зрения.
"Если вовремя не принять дезинтоксикационные меры, то есть не ввести быстро в медицинской организации противогадючную сыворотку и не провести интенсивную терапию, возможно поражение почек, острая почечная недостаточность и неблагоприятный исход", – добавил специалист.
При этом, по словам врача, популярная рекомендация брать в лес антигистаминный препарат на случай укуса змеи несостоятельна: сам по себе он не спасает, а лишь входит в комплексное лечение. Такое средство снимает аллергические проявления, но пострадавшему все равно нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, заключил Осипов.