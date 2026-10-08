Гадюки в средней полосе России будут активны до конца октября из-за теплой осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за аномально теплой погоды гадюки в средней полосе России уйдут на зимовку на одну-две недели позже обычного. Встречи со змеями в этом регионе возможны до конца октября – начала ноября, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.

По словам специалиста, сейчас гадюки уже готовятся к зиме, однако окончательно покидают места обитания только после наступления устойчивых холодов. В частности, змеи начинают уходить в укрытия, когда дневная температура опускается ниже плюс 10 градусов.

Дополнительными сигналами для начала зимовки становятся устойчивые ночные заморозки и промерзание верхнего слоя почвы. При этом важную роль играет сокращение светового дня. После наступления этих условий гадюки становятся менее активными, перестают охотиться и прячутся в убежищах.

Сафонов отметил, что подготовка к зимовке сама по себе не делает змей более агрессивными. По его словам, гадюки преимущественно нападают, когда пытаются защититься.

"Наибольший риск представляет именно неожиданная, спонтанная встреча, когда рептилия может чувствовать угрозу или когда вы на нее случайно наступили, например", – рассказал специалист.

Во время прогулок по лесу он посоветовал заранее обозначать свое присутствие шумом – топать и шуршать палкой. Также в местах, где могут обитать гадюки, Сафонов также рекомендует носить плотную высокую прорезиненную обувь, которую змея не сможет прокусить.

Ранее в Сергиево-Посадской больнице спасли мужчину, пострадавшего от укуса гадюки в лесу. После прогулки у него развился сильный отек ноги и лихорадка, а по пути в стационар он неоднократно терял сознание. Пациента экстренно госпитализировали в реанимацию с тяжелым состоянием.