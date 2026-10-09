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09 октября, 12:24

Транспорт

Движение транспорта ограничат на нескольких участках в Москве 10 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта ограничат на нескольких участках в Москве 10 октября в связи с проведением мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

С 07:00 до 11:30 движение будет закрыто по улице Игоря Нетто, Покровской набережной, улице Константина Бескова, улице Николая Озерова и Аэроклубной улице.

С 07:00 до 12:30 перекроют улицу Братьев Старостиных и Летную улицу.

В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, а также требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Ранее в столице изменилась организация движения на нескольких участках выделенных полос. Например, на Нижегородской улице под эстакадой МСД убрали 100-метровый разрыв выделенки при движении в центр и соединили два участка полосы в сторону области в районе улицы Нижней Хохловки.

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