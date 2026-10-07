Движение ограничат в районе Покровское-Стрешнево 9 и 10 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта временно ограничат в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы в период с 9 по 10 октября в связи с проведением спортивного праздника "Красно-белый забег". Об этом сообщил сайт мэра и правительства столицы.

С 08:00 9 октября до 14:30 10 октября будет закрыто движение на улице Братьев Старостиных – от дома 71/18 на Волоколамском шоссе до остановки "Стадион "Спартак".

Фото: Дептранс Москвы

Основные ограничения придутся на 10 октября. С 07:00 до 11:30 проезд закроют по улице Игоря Нетто от Летной улицы до Покровской набережной. Также перекроют Покровскую набережную от улицы Игоря Нетто до Чкаловского бульвара, улицу Константина Бескова от Покровской набережной до дома 8, корпуса 1, и улицу Николая Озерова от дома 8, корпуса 1, до Летной улицы.

Кроме того, ограничения коснутся участка на Аэроклубной улице от улицы Николая Озерова до улицы Игоря Нетто. С 07:00 до 12:30 будет закрыт проезд по улице Братьев Старостиных на отрезке от Покровской набережной до Летной улицы, а также по Летной улице от улицы Константина Бескова до улицы Игоря Нетто.

На всех перечисленных участках с 00:01 10 октября до окончания мероприятия будет запрещена парковка.

Водителей попросили заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

Ранее движение по Большой Никитской улице перекрывали из-за возгорания, случившегося в доме 60, строении 1. Водители не могли проехать на участке от Садового кольца до дома 58, расположенного на Большой Никитской улице.

Перекрытие действовало на время работы экстренных служб. В связи с этим водителей попросили выбирать маршруты объезда. Спустя время возгорание удалось ликвидировать.

