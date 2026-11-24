Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Всероссийская акция "Елка желаний" началась в Москве и продлится до 28 февраля 2027 года. За восемь лет ее проведения удалось исполнить мечты более 430 тысяч детей, сообщил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов.

По его словам, в ближайшее время елки с детскими пожеланиями установят в офисах крупнейших организаций. Они также станут частью федеральных и региональных мероприятий. К акции присоединяются и соотечественники, живущие за рубежом, отметил Орлов.

Принять участие в проекте могут дети от 3 до 17 лет, которым особенно необходимы поддержка и внимание. Среди них – ребята с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также из малообеспеченных семей и семей участников СВО.

Кроме того, загадать желание могут дети из исторических регионов и приграничных областей, пострадавших от обстрелов. Участники могут выбрать одну из трех категорий пожеланий – материальный подарок, нематериальное желание или сюрприз.

Ранее в Москве запустили новогодние автобусные экскурсии для участников программы "Московское долголетие". Горожан старшего возраста ждут поездки по праздничному городу с посещением музеев, мастерских елочных игрушек и музыкальными маршрутами.