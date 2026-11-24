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В России за последние несколько месяцев резко увеличилось число людей, страдающих от мизофонии – состояния, при котором бытовые звуки вызывают сильную, часто неконтролируемую эмоциональную и физиологическую реакцию. Об этом пишет SHOT.

При мизофонии повседневные звуки могут вызывать злость, тревогу, раздражение, отвращение или даже ярость. В группе эмоционального риска, по данным журналистов, чаще всего оказываются женщины приблизительно 30 лет.

Как правило, раздражение вызывают причмокивание, цоканье, жевание, шуршание упаковками от еды и пакетами, подпиливание ногтей пилкой и открытие алюминиевой банки. У части людей похожую реакцию вызывают и повторяющиеся движения – например, покачивание ногой.

Психологи объяснили, что при мизофонии даже негромкий регулярный звук провоцирует сильный отклик, с которым человеку сложно справиться. Подобное "звуковое расстройство" развивается на фоне хронической депрессии и стресса.

Человек может осознавать, что окружающие ничего плохого не делают, но при этом испытывает злость и отвращение. В результате это приводит к напряжению мышц, трудностям с концентрацией и чувством вины за собственные эмоции, а также к учащенному сердцебиению.

Ранее детский психолог и коррекционный педагог Мария Тодорова рассказала, что мизофония является формой сенсорной чувствительности. При этом она отличается от обычной чувствительности к громким звукам.

В частности, при гиперакузии реакция идет на интенсивность (громкость), а при мизофонии – на характер, "качество" звука. Чаще всего это тихие, повторяющиеся звуки, которые другие люди могут даже не замечать. Сейчас вопрос о признании этого состояния отдельным диагнозом остается нерешенным.