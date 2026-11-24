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Итальянка Лючия Лаура Сандженито, известная на родине как нонна Лаурина, отпраздновала 116-й день рождения. Ее возраст подтвердили в международной исследовательской организации Gerontology Research Group.

Поздравить долгожительницу пришли родственники и друзья, а также мэр города Вито Ди Лео, вручивший ей памятную грамоту в честь юбилея.

"116 лет – это не просто число", – отметил глава муниципалитета.

Сандженито родилась в 1910 году и почти всю жизнь провела в небольшом городе Стурано в провинции Авеллино. В 1939 году женщина вышла замуж за Паскуале Аббондандоло. У супругов родились четверо детей, двое из которых умерли вскоре после появления на свет. Большую часть жизни Сандженито работала в поле, а также помогала принимать роды другим жительницам города.

Женщина пережила две мировые войны и стала свидетельницей важных событий в истории страны. В 1946 году она участвовала в референдуме, на котором итальянцы выбрали республиканскую форму правления.

В биографии долгожительницы были и природные катастрофы. После землетрясения 1962 года ее семья лишилась дома. Еще одно сильное землетрясение произошло в Ирпинии в 1980 году – всего через день после 70-летия Сандженито.

Сейчас женщина живет вместе с дочерью Марией. С 24 декабря 2024 года она официально считается старейшей жительницей Италии. По данным LongeviQuest, итальянка занимает третье место в мировом рейтинге долгожителей после британки Этель Кэтэрэм, которой 117 лет, и американки Наоми Уайтхед, которой 116 лет. В европейском списке она находится на второй позиции.

Секретом своего долголетия итальянка пока не делилась. Вероятно, на продолжительность жизни итальянки повлияли разные факторы, в том числе генетика и условия жизни.

Ранее 108-летняя американка Сьюзен Янг Браун рассказала, как ей удалось дожить до такого возраста. По ее словам, все дело в простых упражнениях для ног, которые можно выполнять дома без специального оборудования.

Долгожительница рекомендует стоять на одной ноге у стены по 5–10 секунд и делать приседания с опорой на спину. Эти движения помогают сохранить силу мышц, устойчивость и способность самостоятельно передвигаться в пожилом возрасте.