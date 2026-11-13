Почти 120 тысяч горожан занимаются спортом в рамках "Московского долголетия"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Почти 120 тысяч горожан старшего поколения занимаются спортом в рамках проекта "Московское долголетие". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Спорт является одним из самых востребованных направлений проекта. Участники могут выбрать из более чем 70 различных программ. Жители старшего возраста своим примером показывают, что активный образ жизни доступен в любом возрасте.

Занятия проходят в центрах московского долголетия, а также на площадках партнеров проекта во всех районах столицы. Присоединиться к тренировкам можно как очно, так и онлайн. В городе открыто 7,5 тысячи групп по интересам, включая классические оздоровительные практики и экзотические боевые искусства.

Программа предлагает разнообразные занятия, выходящие за рамки утренней зарядки. Включая аэробику, северную ходьбу, йогу, скалолазание, стрельбу из лука и боулинг, гимнастика представлена почти в 10 видах, таких как суставная, дыхательная, атлетическая и танцевальная. Из спортивных игр доступны теннис, футбол, волейбол, хоккей и другие.

Одним из самых популярных направлений стал настольный теннис. Василий Маштаков проводит занятия более пяти лет и отмечает, что этот вид спорта оптимален для поддержания здоровья и настроения.

По мнению Маштакова, настольный теннис сочетает физическую нагрузку, умственное напряжение и социальный контакт, делая его универсальным решением. Тренировки развивают не только мышцы и суставы, но и зрение, а также улучшают настроение. Участники становятся более подвижными и подтянутыми.

Расписание занятий доступно на сайте проекта. По единому календарю, действующему в центрах московского долголетия, присоединиться к спортивным занятиям можно с утра.

Ежедневно с понедельника по пятницу в 10:00 профессиональные инструкторы приглашают на "Зарядку для долголетия", включающую суставную разминку, растяжку, дыхательные упражнения и улучшение осанки. В 11:00 начинаются занятия ритмикой, улучшающие координацию и самочувствие. Регулярные тренировки помогают поддерживать физическую форму, укреплять мышцы, суставы и дарят радость от движения.

Проект "Московское долголетие" предлагает широкий спектр спортивных программ. Участники могут выбрать занятия для здоровья или на результат, а также участвовать в любительских соревнованиях. Спортивные интересы москвичей старшего возраста разнообразны: одни предпочитают классические виды спорта, а другие открывают для себя экзотические направления.

Капоэйра, бразильское боевое искусство, является одним из необычных направлений. Тренер Ирина Безнаева отмечает, что занятия полезны благодаря физической активности, акробатике, танцам и музыке. Тренировки адаптированы для участников старшего возраста, развивая координацию и когнитивные навыки.

Участница проекта Наталья Дмитрук поделилась, что занятия капоэйрой дают баланс, ловкость и отличное настроение.

"У нас проходит глубокое погружение в бразильскую культуру, мы играем на национальных музыкальных инструментах, учим песни, тренируем память. У нас спортивная семья: внучка занимается тхэквондо, зять – джиу-джитсу, а у меня, пожалуй, самое интересное направление", – рассказала она.

Участники проекта не только занимаются с тренерами, но и становятся преподавателями, создавая спортивные клубы. В 140 центрах московского долголетия создано более 1,7 тысячи спортивных групп.

Ранее москвичей пригласили на серию бесплатных тренировок с профессиональными спортсменами и инструкторами. Первая открытая тренировка пройдет 15 ноября в новом спортивном кластере на улице Архитектора Власова, 10, в Ломоносовском районе. Начало в 12:00.