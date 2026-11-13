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13 ноября, 10:47

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РИА Новости: ФНС запретила Самойловой открывать бизнес в России

ФНС запретила Самойловой открывать бизнес в России

Фото: legion-media.com/Persona Stars

Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила блогеру Оксане Самойловой открывать новый бизнес в России до сентября 2029 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что основанием для такого решения послужил неверный адрес, который компания блогера ООО "Семми бьюти" указала в ЕГРЮЛ. Ограничения начали действовать 24 сентября.

Самойлова имеет еще две компании, занимающиеся розничной торговлей одеждой.

В сентябре Самойлова подала иск с требованием ограничить экс-супруга, рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) в родительских правах. Поводом стал инцидент в коттеджном поселке "Шато Соверен" под подмосковным Красногорском. СМИ писали, что в начале июля Джиган стрелял в своих сотрудников на территории дома, удерживая их в заложниках около 10 часов. В это время в доме также находились дети музыканта.

Один из охранников оказался ранен, а Джигана обезвредили друзья и сотрудники охраны поселка. В итоге его отправили на лечение в Израиль, правоохранители начали проверку.

Сам рэпер опроверг сообщения о стрельбе. Он заявил, что просто снимал сниппет, а хейтеры "все перекрутили". Артист надеется, что попытка экс-супруги ограничить его встречи с детьми не увенчается успехом.

Дело о стрельбе в доме рэпера Джигана отправили на дополнительную проверку

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