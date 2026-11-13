ФСБ пресекла теракт в торговом центре в Ставрополе

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Федеральная служба безопасности РФ задержала в Ставрополе мужчину из стран Центральной Азии, который готовил теракт в торговом центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ведомства.

По информации службы, мужчина присягнул на верность главарю террористической организации и планировал взрыв в одном из торговых центров города. Для этого он организовал разведку местности, изучил время наибольшего скопления людей, подобрал место закладки самодельного взрывного устройства и приобрел части для его изготовления. После совершения теракта мужчина намеревался выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.

В результате сотрудникам ФСБ удалось установить и задержать его. По месту его жительства были изъяты части СВУ и средства связи с инструкциями от куратора. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.

Ранее ФСБ выявила и пресекла деятельность агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области. Задержаны два сотрудника Службы военной разведки министерства национальной обороны и Агентства внутренней безопасности Польши.

Они собирали и передавали сведения о российских военнослужащих и объектах Минобороны РФ, а также информацию о социально-экономической ситуации в регионе, миграционной и социальной политике.

