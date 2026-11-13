Две собаки ценой жизни спасли хозяев от медведя на Сахалине

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В селе Пригородном Корсаковского района Сахалинской области две собаки ценой жизни спасли хозяев от агрессивного медведя с травмированной лапой. Одного пса хищник утащил в лес, сообщили ТАСС в УМВД России по Сахалинской области.

Инцидент произошел вечером на территории частного дома. Зверь вышел на участок, где в этот момент находились мужчина и женщина. Медведь попытался накинуться на людей, но на его пути встали собаки, которые атаковали хищника.

"Мужчина успел добежать до ружья и выстрелить в зверя. Раненый медведь схватил в зубы одного из псов и скрылся в лесу. Вторая собака погибла от полученных травм", – рассказали в полиции.

На следующий день представители агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области совместно с полицией осмотрели окрестности. Недалеко от участка специалисты обнаружили тушу медведя с собакой в пасти.

Ранее сообщалось, что всего в Сахалинской области в текущем году охотники ликвидировали 151 медведя, представлявшего опасность для людей. Отмечалось, что это самый высокий показатель за последнее десятилетие.

Медведи чаще выходят к людям из-за недостатка естественной пищи, доступных свалок и случаев, когда местные жители сами подкармливают хищников.