Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 09:27

Происшествия

Две собаки ценой жизни спасли хозяев от медведя на Сахалине

Фото: depositphotos/kyslynskyy​

В селе Пригородном Корсаковского района Сахалинской области две собаки ценой жизни спасли хозяев от агрессивного медведя с травмированной лапой. Одного пса хищник утащил в лес, сообщили ТАСС в УМВД России по Сахалинской области.

Инцидент произошел вечером на территории частного дома. Зверь вышел на участок, где в этот момент находились мужчина и женщина. Медведь попытался накинуться на людей, но на его пути встали собаки, которые атаковали хищника.

"Мужчина успел добежать до ружья и выстрелить в зверя. Раненый медведь схватил в зубы одного из псов и скрылся в лесу. Вторая собака погибла от полученных травм", – рассказали в полиции.

На следующий день представители агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области совместно с полицией осмотрели окрестности. Недалеко от участка специалисты обнаружили тушу медведя с собакой в пасти.

Ранее сообщалось, что всего в Сахалинской области в текущем году охотники ликвидировали 151 медведя, представлявшего опасность для людей. Отмечалось, что это самый высокий показатель за последнее десятилетие.

Медведи чаще выходят к людям из-за недостатка естественной пищи, доступных свалок и случаев, когда местные жители сами подкармливают хищников.

Читайте также


животныепроисшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика