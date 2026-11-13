Эксперт Горященко: крем для обуви поможет защитить ее от реагентов зимой

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Для защиты обуви из кожи и замши от соли и реагентов зимой необходимо использовать специальные спреи и обувные кремы. Об этом изданию "Абзац" рассказал заместитель руководителя отраслевого испытательного центра текстильной и легкой промышленности Иван Горященко.

По его словам, важно обработать обувь до выхода на улицу. Для этого нужно использовать средство, защищающее от влаги и снижающее проникновения вредных веществ. При этом одной пропитки недостаточно – необходим ежедневный уход в виде удаления загрязнений, сушки и повторного нанесения специальных средств.

Для обуви из гладкой кожи Горященко рекомендовал рассмотреть кремы, а из нубука и замши – водоотталкивающие спреи и щетки для удаления солевых разводов. Стойкие пятна лучше удалять специальными чистящими средствами. Уксусом пользоваться не стоит – он повреждает цвет.

При этом, добавил эксперт, слякоть нужно удалять как можно скорее, а не ждать несколько часов, так как потом сделать это будет труднее. Для сушки подойдет комнатная температура, воздействие горячих температур может негативно повлиять на обувь. Для впитывания влаги и сохранения формы нужна неплотная бумага, которая кладется внутрь.

Ранее стилист Ольга Ким для защиты от дождя, ветра и снега зимой рекомендовала выбирать куртки, в составе которых есть альполюкс или холлофайбер. Также можно рассмотреть наполнение из полиэстера и синтепона – они недорогие, но хорошо спасают от холода. Чем больше времени человек проводит на улице, тем длиннее должно быть изделие.

