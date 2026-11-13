Женщина украла полушубок и кошелек из гардероба бара в Москве

Фото: depositphotos/aksenovko

Женщина украла брендовый полушубок и кошелек с деньгами из гардероба бара в Благовещенском переулке в Москве. Ущерб составил 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнюю подозреваемую на улице Литвина-Седого. Они изъяли полушубок, который вернут владельцу. Деньгами женщина уже распорядилась.

Возбудили уголовное дело по статье о краже. Задержанной грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники уголовного розыска в Гольянове задержали 19-летнего стажера пункта выдачи заказов, который подменял дорогостоящие смартфоны на муляжи. Ущерб превысил миллион рублей.

По версии полиции, молодой человек оформлял заказы на гаджеты на свое же место работы, при получении заменял их на муляжи, а затем оформлял возврат. Сами смартфоны он оставлял себе. Позже он их продавал, а вырученные деньги тратил.

