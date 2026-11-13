Кушнер заявил, что новый обмен пленными будет крупнейшим с начала СВО

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США принимают участие в подготовке обмена военнопленными между Россией и Украиной, который затронет тысячи человек. Об этом спецпосланник президента США Джаред Кушнер написал в соцсети X.

По его словам, переговорщики в данный момент работают над тем, чтобы прошел "крупнейший за всю войну обмен пленными". Это позволит тысячам людей воссоединиться со своими близкими.

Политик указал, что украинский конфликт разрушил жизни многих людей. Он выразил надежду, что Москва и Киев продемонстрируют "добрую волю и серьезность", необходимые для завершения этого шага.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

По итогам консультаций он рассказал, что главной темой разговора была архитектура безопасности в Европе. Помимо этого, стороны договорились о проведении нового обмена пленными между Россией и Украиной. Точные параметры неизвестны, объявить их планируется в ближайшее время.