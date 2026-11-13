13 ноября, 07:24Транспорт
На съезде с проспекта Мира на Енисейскую улицу перекроют движение с 14 ноября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Участок съезда с проспекта Мира на Енисейскую улицу будет закрыт для проезда с 14 ноября до 22 декабря. Об этом сообщает столичный Дептранс в мессенджере МАХ.
Ограничения связаны со строительными работами. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом перекрытия.
Ранее движение ограничили на Большом Кондратьевском переулке до 9 февраля 2027 года. На некоторых участках закрыли по одной полосе, а в отдельных местах запретили парковку из-за строительных работ.
Кроме того, с 31 августа по 17 ноября ограничения ввели в Ильменском проезде. В районе дома № 12 круглосуточно недоступны 1–2 полосы, также на время строительства запретили парковку.