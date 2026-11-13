На съезде с проспекта Мира на Енисейскую улицу перекроют движение с 14 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Участок съезда с проспекта Мира на Енисейскую улицу будет закрыт для проезда с 14 ноября до 22 декабря. Об этом сообщает столичный Дептранс в мессенджере МАХ.

Ограничения связаны со строительными работами. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом перекрытия.

Ранее движение ограничили на Большом Кондратьевском переулке до 9 февраля 2027 года. На некоторых участках закрыли по одной полосе, а в отдельных местах запретили парковку из-за строительных работ.

Кроме того, с 31 августа по 17 ноября ограничения ввели в Ильменском проезде. В районе дома № 12 круглосуточно недоступны 1–2 полосы, также на время строительства запретили парковку.