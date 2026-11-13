Американские студенты стали чаще симпатизировать социализму

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Американская молодежь все чаще отдает предпочтение социалистической социально-экономической формации. Такие данные опубликованы в исследовании Института Бакли, в котором участвовали 803 студента американских колледжей.

Согласно результатам опроса, 42% респондентов хотели бы жить при социализме, в то время как капиталистическую модель выбрали лишь 28%. Разница в 14 процентных пунктов стала максимальной за пять лет проведения подобных исследований. Даже среди студентов бизнес-специальностей социализм оказался популярнее капитализма: его поддержали 38% опрошенных против 27%.

Кроме того, 47% участников исследования сочли экономические модели СССР и Кубы более удачными, чем системы капиталистических государств. Противоположной позиции придерживались 33%. Преимущество капитализма зафиксировали только среди консервативно настроенных студентов и учащихся азиатского происхождения.

В ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявлял, что не допустит распространения коммунизма в стране. По его словам, пока он остается на посту главы государства, США не станут коммунистической страной ни в каком виде.