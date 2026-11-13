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Вице-премьер РФ Никитин: беспилотные автомобили пора использовать повсеместно

В России готовятся к массовому запуску беспилотного транспорта

Фото: 123RF.соm/ugodesigns

Беспилотный транспорт в России должен перейти от экспериментального использования к массовому внедрению. Для этого необходимо установить общие требования к допуску такой техники на дороги, ее эксплуатации и дистанционному управлению. Об этом вице-премьер России Андрей Никитин заявил в интервью газете "Известия".

По его словам, сейчас важно создать условия для масштабирования беспилотных технологий по всей стране, не снижая при этом требований к безопасности.

Он также отметил, что в перспективе высокоавтоматизированный транспорт должен стать привычной частью грузовых и пассажирских перевозок.

По данным источника, правительство России на следующей неделе может внести в Госдуму законопроект, регулирующий работу беспилотных автомобилей. В случае принятия документ может вступить в силу 1 сентября 2027 года.

Ранее сообщалось, что московский трамвайный маршрут № 10 "Улица Кулакова" – "Метро "Щукинская" станет первым в мире полностью беспилотным маршрутом до конца 2026 года. Сейчас на линии работают шесть трамваев, и до конца года все они должны перейти в беспилотный режим.

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