Более 1,5 тыс единиц наземного транспорта закупят в Москве

Больше 1,5 тысячи единиц наземного транспорта закупят в Москве в рамках программы обновления подвижного состава. Также планируется приобрести около 1 тысячи вагонов метро и порядка 850 вагонов пригородных и межрегиональных поездов. Масштабное обновление продлится до 2030 года.

По Замоскворецкой и Рублево-Архангельской линиям уже курсируют поезда "Москва-2026". Они оснащены медиаэкранами, USB-зарядками, широкими дверями и системой ионизации воздуха. На 300 маршрутах работают более 3 тысяч электробусов, а на линии вышел уже пятый беспилотный трамвай "Львенок".

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