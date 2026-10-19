Mos ID ограничил возможность аренды электросамокатов для 142 тыс подростков

В этом сезоне 142 тысячи подростков не смогли воспользоваться прокатом электросамокатов в Москве, поскольку их аккаунты не прошли верификацию через Mos ID. В столице арендовать самокат можно только с 18 лет. Об этом напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В городе также работают более 420 медленных зон, где самокаты автоматически снижают скорость. Операторы блокируют доступ к сервису нарушителям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.