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Новости

16 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Шереметьево задержаны подозреваемые в вымогательстве у пассажира

"Московский патруль": в Шереметьево задержаны подозреваемые в вымогательстве у пассажира

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В столице задержаны подозреваемые в вымогательстве. По версии полиции, они украли у пассажира документы, а затем предложили помочь их найти за 150 тысяч рублей.

Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. 34-летний житель Приморского края ожидал свой рейс. К нему подошли двое иностранных граждан, завязалось знакомство. Втроем они вышли на улицу. Там у мужчины пропала папка с личными документами.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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