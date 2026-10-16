"Московский патруль": в Шереметьево задержаны подозреваемые в вымогательстве у пассажира

В столице задержаны подозреваемые в вымогательстве. По версии полиции, они украли у пассажира документы, а затем предложили помочь их найти за 150 тысяч рублей.

Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. 34-летний житель Приморского края ожидал свой рейс. К нему подошли двое иностранных граждан, завязалось знакомство. Втроем они вышли на улицу. Там у мужчины пропала папка с личными документами.

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