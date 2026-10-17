Мирошник оценил число наемников в рядах ВСУ почти в 30 тысяч

Фото: 123RF.соm/snedorez

Число иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины с начала конфликта, может приближаться к 30 тысячам человек. При этом российская сторона не располагает полными данными о количестве таких бойцов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

По оценке дипломата, через украинские военные формирования прошли более 20 тысяч иностранных наемников, а общее число может достигать 30 тысяч.

Он пояснил, что российской стороне известны предполагаемое число наемников, страны их происхождения и подразделения, в которых они служат. Однако имеющейся информации недостаточно, чтобы установить точное количество всех иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Киева.

Ранее Мирошник заявил, что большинство военнослужащих ВСУ были мобилизованы принудительно. По его оценке, доля таких бойцов в украинской армии составляет от 70 до 75 процентов.