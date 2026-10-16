Путин заявил, что создание зоны безопасности на Украине не станет предметом переговоров

Создание зоны безопасности на сопредельной территории Украины не будет предметом мирных переговоров. Об этом сообщил Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

По словам главы государства, цель операции заключается в обеспечении безопасности приграничных территорий России. Путин также сообщил, что с начала года российские войска заняли около 6,5 тысячи квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.

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