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13 октября, 14:20

Технологии

"Яндекс" почти полностью восстановил работу умного дома с "Алисой"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Большая часть функций умного дома с "Алисой" снова стала доступна. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Яндекс".

Однако в компании предупредили, что некоторые возможности умного дома все еще ограничены. Например, статусы станций в приложении "Дом с Алисой" обновляются медленнее.

Кроме того, проблемы сохраняются с облачными сценариями по датчикам и расписанию – они иногда срабатывают с опозданием или не запускаются. А история событий и графики показаний датчиков временно недоступны.

В настоящее время специалисты продолжают работать над полным восстановлением систем.

Причиной проблем в работе "Яндекса" стали атаки на дата-центры, которые начались 8 октября. Жалобы на работу сервисов компании и сторонних ресурсов, чья инфраструктура зависит от мощностей дата-центров, поступали от пользователей по всей России, а также из Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

Проблемы продолжают фиксироваться у сервисов "Яндекс Пэй", "Яндекс Почта", "Яндекс Go", "Яндекс Про" и "Яндекс Телемост". В сложившейся ситуации банк "Яндекса" пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам. Также в компании отменили плату за сервисы "Яндекс 360" и Yandex Cloud до конца октября.

Эксперт оценил шансы на восстановление данных клиентов облачной инфраструктуры "Яндекса"

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