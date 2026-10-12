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12 октября, 18:07

Культура

Москвичей призвали не использовать "Яндекс Почту" при покупке билетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Московские учреждения культуры порекомендовали горожанам не пользоваться "Яндекс Почтой" при оформлении электронных билетов из-за возможных проблем с их получением. Соответствующая информация размещена на сайтах Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева и билетного сервиса Intickets.

"В связи с авариями в дата-центрах "Яндекса" наблюдаются серьезные проблемы с отправкой почты на адреса @yandex.ru. Просим вас пользоваться другими почтовыми ящиками при заказах билетов", – говорится в сообщении.

Покупателям, которые уже оформили билеты, но не получили их, предложили воспользоваться функцией их восстановления.

В ГМИИ имени Пушкина, в частности, посоветовали при покупке билетов указывать адрес другого почтового сервиса или скачивать билеты со страницы заказа. Аналогичное предупреждение появилось и на странице покупки билетов на кураторскую экскурсию по выставке "Депозитарий современности" в Музее архитектуры имени Щусева.

"Не рекомендуем почту "Яндекса" – возможны сбои с доставкой билетов", – указано на сайте.

В музее занимательных наук "Экспериментаниум" подчеркнули, что горожане, которые не получили билеты, могут посетить музей по электронному чеку об оплате. Учреждение работает в штатном режиме.

Московский музей современного искусства (ММОМА) также предупредил о возможных проблемах в работе сервиса Timepad.

8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасове в Рязанской области после атаки БПЛА возник пожар. Возгорание затронуло часть инфраструктуры. 9 октября в результате атаки дронов из строя были выведены несколько модулей дата-центра "Яндекса" в Калуге. Кроме того, дата-центр компании во Владимире прекратил работу из-за атаки 11 октября.

На фоне этого в работе сервисов "Яндекса" и сторонних ресурсов, чья инфраструктура зависит от мощностей дата-центров, начали происходить сбои. Жалобы поступали от пользователей по всей России, а также из Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

В настоящее время проблемы продолжают наблюдаться у сервисов "Яндекс Пэй", "Яндекс Почта", "Яндекс Go", "Яндекс Про" и "Яндекс Телемост". Пользователи указывают на неполадки в работе оповещений, общий сбой, сбой сервиса и мобильного приложения.

ЦОДД сообщил о штатной работе систем на фоне сбоя у "Яндекса"

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