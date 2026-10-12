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12 октября, 14:31

Технологии

Чат-боты службы психосоциальной поддержки РКК временно недоступны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Чат-боты службы психосоциальной поддержки Российского Красного Креста (РКК) в мессенджерах Telegram и MAX временно недоступны. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В РКК пообещали, что постараются восстановить их работу в ближайшее время. Сейчас для получения психологической помощи можно обратиться по номеру горячей линии 8 (800) 250-18-59, которая работает бесплатно с 07:00 до 22:00.

Между тем в работе некоторых сервисов компании "Яндекс" продолжают фиксировать технический сбой после того, как были атакованы дата-центры компании. В частности, 11 октября дата-центр "Яндекса" во Владимире прекратил работу из-за атаки БПЛА.

На этом фоне в работе сервисов "Яндекса" и сторонних ресурсов, чья инфраструктура зависит от мощностей дата-центра, произошел масштабный сбой. Проблемы наблюдаются у сервисов "Яндекс Пэй", "Яндекс Почта", "Яндекс Go", "Яндекс Про" и "Яндекс Телемост". Пользователи указывают на неполадки в работе оповещений, общий сбой, сбой сервиса и мобильного приложения.

Кроме того, "Яндекс" ограничил часть функций сервиса "Яндекс 360", включая "Диск". Решение было принято осознанно. По словам представителей компании, приоритетом остается сохранение работоспособности сервисов. Ограничения нужны, чтобы снизить нагрузку и поддержать основные рабочие сценарии.

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