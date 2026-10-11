"Яндекс" ограничил часть функций "Яндекс 360" и "Диска"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компания "Яндекс" ограничила работу части функций сервиса "Яндекс 360", включая "Диск", рассказали РИА Новости в компании.

Решение было принято осознанно. По словам представителей "Яндекса", приоритетом остается сохранение работоспособности сервисов. Ограничения нужны, чтобы снизить нагрузку и поддержать основные рабочие сценарии.

В компании добавили, что работа над сервисами продолжается.

"Наша команда продолжает работу, чтобы все возможности сервисов стали доступны", – подчеркнули в компании.

Дата-центр "Яндекса" во Владимире 11 октября прекратил работу из-за атаки БПЛА. Это связано с повреждением инфраструктуры объекта. Платформу перевели в аварийный режим. Клиентам рекомендовали использовать альтернативные планы по аварийному восстановлению.

На этом фоне на масштабный сбой в работе сервисов "Яндекса" и сторонних ресурсов, чья инфраструктура зависит от мощностей дата-центра, пожаловались пользователи по всей России, а также в Казахстане, Киргизии и Белоруссии. Среди них – "Додо Пицца", "Магнит", "Лента", Lamoda, "Кинопоиск", "Авто.ру", "Циан", "Аптека.ру", War Thunder, "Дом.ру", Ivideon и другие.

Спустя время сервисы "Яндекса" начали восстанавливаться. В частности, в приложении "Яндекс Go" на карте появились свободные автомобили и возможность заказать такси. Вернулась и возможность оформить заказ в "Яндекс Еде". В компании при этом предупредили, что чат с поддержкой временно недоступен.

Также доступ возвращается к "Алисе", "Поиску", "Яндекс Картам", "Такси", "Почте" и другим сервисам. При этом отдельные функции по-прежнему недоступны.

