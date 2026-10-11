Сервисы "Яндекса" начали восстанавливать работу после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сервисы "Яндекса", в том числе "Яндекс Go" и "Яндекс Еда", начали восстанавливать работу после сбоя.

В приложении "Яндекс Go" на карте снова появились свободные автомобили и возможность заказать такси. Вернулась и возможность оформить заказ в "Яндекс Еде". Список ресторанов, включая "Яндекс Лавку", опять доступен для оформления заказов.

В сервисе при этом предупредили, что чат с поддержкой временно недоступен. Сейчас ведутся работы по устранению проблемы. Приложения "Яндекс Пэй" и "Яндекс Лавка" тоже пока не работают в полном объеме. В частности, они по-прежнему выдают сообщения о возможных сбоях в работе.

Пользователям, которые не могут связаться с поддержкой через приложения, советуют писать в официальные аккаунты сервисов в соцсетях. Компания предупредила, что в настоящее время фиксируется много обращений, поэтому ответ на эти заявки может занять больше времени, чем обычно.

Дата-центр "Яндекса" во Владимире прекратил работу после атаки БПЛА 11 октября. В компании заявили, что инфраструктура объекта была повреждена.

При этом в результате случившегося никто не пострадал. В связи с атакой платформа переведена в аварийный режим. Клиентов попросили задействовать альтернативные планы по аварийному восстановлению.

На этом фоне пользователи по всей России, а также в Казахстане, Киргизии и Белоруссии стали жаловаться на масштабный сбой в работе сервисов "Яндекса" и сторонние ресурсы, чья инфраструктура зависит от мощностей дата-центра.

В их числе – "Додо Пицца", "Магнит", "Лента", Lamoda, "Кинопоиск", "Авто.ру", "Циан", "Аптека.ру", War Thunder, "Дом.ру", Ivideon и другие. Также пользователи сообщали о неполадках в работе "Вкусно – и точка", "Бургер Кинг", ROSTIC'S, DDX Fitness, "Юрент", Flowwow и "Спортс".

