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11 октября, 10:04 (обновлено 11.10.2026 12:36)

Технологии

Государственная ветеринарная система работает в аварийном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Государственная ветеринарная система "ВетИС" (ФГИС "ВетИС") работает в аварийном режиме после внезапного отключения электропитания во Владимирской области. Об этом сообщили в госсервисе.

По данным системы, нарушена доступность инфраструктуры, которая обеспечивает работу центра обработки данных ФГИС "ВетИС".

"Специалисты проводят необходимые мероприятия по восстановлению штатной работы системы и ее компонентов", – говорится в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзор перевел системы оформления ветеринарных документов в аварийный режим работы из-за отключения электропитания во Владимирской области. В ведомстве отметили, что оформление документов продолжается в установленном порядке – в соответствии с приказом Минсельхоза России № 862 от 13 декабря 2022 года.

Вражеские беспилотники атаковали инфраструктурный объект в пригороде Владимира 11 октября. В результате начался пожар. Из-за ударов также отключились две подстанции, от которых получают свет пять тысяч жителей.

Спустя время локально прерванное электроснабжение восстановили на 80%. При этом тепло- и водоснабжение восстановлены полностью. Кроме того, для эвакуированных из-за атаки БПЛА жильцов домов организован пункт временного размещения (ПВР).

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