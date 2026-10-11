Прерванное после атаки БПЛА на Владимир электроснабжение восстановлено на 80%

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Электроснабжение, локально прерванное в результате атаки беспилотников на Владимир, восстановили на 80%. Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев в MAX.

По его словам, тепло- и водоснабжение восстановлены полностью. При этом сотрудники энергетической отрасли продолжают работу.

В региональной прокуратура добавили, что соблюдение прав граждан в результате атаки БПЛА контролируется. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия: 8-910-670-10-13.

Кроме того, пункт временного размещения (ПВР) для жителей, эвакуированных из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), организован во Владимире. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, размещение организовано для всех желающих, при этом часть эвакуированных предпочла остановиться у близких.

Ранее украинские беспилотники атаковали инфраструктурный объект в пригороде Владимира, в результате начался пожар. Огонь вспыхнул на объекте, расположенном за городской чертой. Жилой фонд не пострадал.

Из-за атаки отключились две подстанции, от которых получают электроэнергию пять тысяч жителей. Людей из домов, расположенных ближе всего к месту атаки, эвакуировали. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Также атаке БПЛА минувшей ночью подвергся дата-центр "Яндекса" во Владимире – инфраструктура объекта была повреждена, в связи с чем работа центра была полностью остановлена. Пострадавших среди сотрудников нет.

Платформа переведена в аварийный режим. Клиентам рекомендовали задействовать альтернативные планы по аварийному восстановлению.