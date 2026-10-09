"Яндекс" предупредил о перебоях в работе нейросети Алисы

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Нейросеть Алиса от "Яндекса" может работать с перебоями, а часть функций недоступна, сообщается в телеграм-канале сервиса.

"Алиса не всегда сможет помочь вам так, как ей хотелось бы: в чате с Алисой AI часть функций временно недоступна, а ответы от нейросети могут приходить дольше обычного", – указано в сообщении.

Кроме того, на "Станциях" перед ответом на запросы могут возникать паузы. Некоторые функции могут работать со сбоями, а какие-то устройства на платформе умного дома в данный момент могут работать нестабильно.

В компании подчеркнули, что стараются восстановить работу нейросети и вернуть ее к "привычной жизни".

8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасове в Рязанской области произошел пожар. Причиной стала атака БПЛА. Возгорание затронуло часть инфраструктуры.

Из-за ЧП сбои возникли в работе российских сайтов и приложений. Пользователи жаловались, в частности, на проблемы с "Яндекс Почтой", Т-Банком, "Цианом", Мострансавто, Avito, "ВКонтакте" и другими сервисами. Кроме того, временно не открывались сайты многих российских СМИ.

На следующий день, 9 октября, в результате атаки дронов вышли из строя несколько модулей дата-центра "Яндекса" в Калуге. В связи с этим часть сервисов также может работать с перебоями.

Позже в "Яндексе" заявили, что сейчас сложно назвать сроки восстановления оборудования в поврежденных дата-центрах. Тем не менее компания договорилась с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов. Теперь команды Yandex Cloud и провайдеров-партнеров работают вместе, чтобы переезд был максимально быстрым и удобным.

