09 октября, 16:31Технологии
В "Яндексе" заявили о штатной работе облачной платформы для создания ИИ-решений
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Платформа Yandex AI Studio для создания, обучения и тестирования пользовательских ИИ-решений работает в штатном режиме. Об этом говорится на сайте Yandex Cloud.
Yandex AI Studio позволяет разработчикам создавать, обучать и тестировать собственные решения на основе искусственного интеллекта.
В "Яндексе" отметили, что работа сервиса была восстановлена еще 8 октября. При этом до сих пор сохраняются некоторые особенности работы моделей DeepSeek, связанные с размером контекстного окна.
8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасове в Рязанской области произошел пожар. Причиной этому стала атака БПЛА. Возгорание затронуло часть инфраструктуры.
В связи с ЧП в работе российских сайтов и приложений происходили сбои. В частности, пользователи жаловались на проблемы в работе "Яндекс Почты", Т-Банка, "Циана", Мострансавто, Avito, "ВКонтакте" и других сервисов. Кроме того, временно не открывались сайты многих российских СМИ.
На следующий день, 9-го числа, в результате атаки дронов из строя были выведены несколько модулей дата-центра "Яндекса" в Калуге. Из-за этого часть сервисов может работать с перебоями.
Позднее в "Яндексе" сообщили, что в настоящий момент сложно назвать сроки восстановления работы оборудования в поврежденных дата-центрах.
Кроме того, компания договорилась с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов. Теперь команды Yandex Cloud и провайдеров-партнеров работают вместе, чтобы сделать переезд максимально быстрым и удобным.