В "Яндексе" заявили о штатной работе облачной платформы для создания ИИ-решений

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Платформа Yandex AI Studio для создания, обучения и тестирования пользовательских ИИ-решений работает в штатном режиме. Об этом говорится на сайте Yandex Cloud.

Yandex AI Studio позволяет разработчикам создавать, обучать и тестировать собственные решения на основе искусственного интеллекта.

В "Яндексе" отметили, что работа сервиса была восстановлена еще 8 октября. При этом до сих пор сохраняются некоторые особенности работы моделей DeepSeek, связанные с размером контекстного окна.

8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасове в Рязанской области произошел пожар. Причиной этому стала атака БПЛА. Возгорание затронуло часть инфраструктуры.

В связи с ЧП в работе российских сайтов и приложений происходили сбои. В частности, пользователи жаловались на проблемы в работе "Яндекс Почты", Т-Банка, "Циана", Мострансавто, Avito, "ВКонтакте" и других сервисов. Кроме того, временно не открывались сайты многих российских СМИ.

На следующий день, 9-го числа, в результате атаки дронов из строя были выведены несколько модулей дата-центра "Яндекса" в Калуге. Из-за этого часть сервисов может работать с перебоями.

Позднее в "Яндексе" сообщили, что в настоящий момент сложно назвать сроки восстановления работы оборудования в поврежденных дата-центрах.

Кроме того, компания договорилась с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов. Теперь команды Yandex Cloud и провайдеров-партнеров работают вместе, чтобы сделать переезд максимально быстрым и удобным.