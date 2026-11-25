Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В разных регионах России сохраняются значительные перекосы в тарифной политике в сфере жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, речь идет как о недобранных тарифах, так и о "значительно перегретых". Зампред российского правительства отметил, что коммунальные сети в стране изнашиваются быстрее, чем их обновляют, а для исправления ситуации необходим ряд системных решений.

Первое из них – четко определить, что такое тариф и из чего он складывается. Второе – сформировать нормативную базу для инвесторов и пересмотреть подход к концессиям в небольших населенных пунктах.

"Надо передавать муниципальные предприятия в аренду и тему эту закрыть. Я очень надеюсь, что в ближайшее время все законодательные поправки примем", – пояснил Хуснуллин.

Кроме того, как пояснил вице-премьер, предстоит определить, какие расходы ложатся на федеральный, региональный и муниципальный бюджеты, а также регламентировать работу инвестиционных программ.

Он добавил, что изменения тарифов невозможны без защиты населения. При этом действующий механизм компенсации межтарифной разницы, на который ежегодно направляют 360 миллиардов рублей, также нуждается в корректировке.

Председатель ГД Вячеслав Володин предложил на федеральном уровне изучить практику Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана по социальной поддержке граждан при оплате ЖКУ. В столице социальная поддержка предоставляется, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% доходов граждан. В Петербурге этот порог составляет 14%, в Татарстане – 21%.