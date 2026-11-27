Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москва осталась главным направлением для иностранных туристов в России: на столицу приходится до 40% всех бронирований по стране, совершенных зарубежными путешественниками. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое имеется в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, спрос на размещение в мегаполисе в 2026-м сохраняется на высоком уровне, сопоставимом с показателями прошлого года.

"Одним из наиболее быстрорастущих рынков въездного туризма в 2026 году стал Вьетнам. За год число бронирований от туристов из этой страны выросло на 25% относительно 2025-го. За первый месяц действия безвизового режима, введенного 15 октября, количество бронирований в российских отелях со стороны вьетнамских путешественников увеличилось на 60% по сравнению с сентябрем и в два раза относительно аналогичного периода прошлого года", – отметили специалисты.



из исследования Рост на четверть также показывают рынки Китая и Индии – туристы из этих стран наряду с путешественниками из Вьетнама формируют основу въездного турпотока.

Иностранные гости чаще всего выбирают четырехзвездочные отели – на них приходится более 40% бронирований. Еще 20% составляют гостиницы категории три звезды, по 16% – пятизвездочные отели и объекты без звезд, включая бутик-отели.

Средняя стоимость забронированной ночи в московских отелях для иностранных туристов составляет 11 500 рублей, заключили эксперты.

Ранее туристов предупредили, что Франция больше не принимает фотографии на белом фоне при подаче документов на визу. Теперь заявителям нужны снимки на светло-сером или светло-голубом фоне, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на консульство.