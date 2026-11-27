Фото: MAX/"Минприроды России"

Председатель КНДР Ким Чен Ын пожал руку народной артистке России Ларисе Долиной и поблагодарил ее за участие в торжественном концерте в Пхеньяне. Фотографии встречи опубликовало министерство природных ресурсов России.

Концерт состоялся в первый день заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР. Российскую делегацию на переговорах возглавляет министр природных ресурсов Александр Козлов.

Вместе с Долиной перед зрителями выступили лауреат российских и международных конкурсов Екатерина Андреева, солист Мариинского театра Глеб Князев и Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова.

Ранее стало известно, что Россия и КНДР обсуждают возможность запуска прямого авиарейса между Москвой и северокорейским городом Вонсан. Этот вопрос подняли на заседании межправительственной комиссии.